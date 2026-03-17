東広島市の住宅が放火され、会社社長の男性が殺害された事件から３月１６日で１カ月です。現場周辺では警察らによる見守り活動が続いています。 先月１６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さんが首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 警察は７０人態勢の捜査本部で犯人の行方を追っていますが、いまだ逮捕には至っていません。 事件発生から１カ月が