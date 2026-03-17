静岡市の街中でプラモデルのモニュメント＝プラモニュメントを見たことがある人も多いのではないでしょうか。 【写真を見る】静岡市の街中に設置されているプラモデルのモニュメント＝プラモニュメント 地場産業のプラモデルをきっかけに“新たな名所”を。静岡市ならではの課題を解決しようと、市と地元企業の思いが形になりつつあります。モチーフは“街灯” 老舗看板業者が組み立てを担当 大きな電球に、実寸大の支柱.