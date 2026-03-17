水道管の漏水事故により、呉市で続いていた断水は17日の午前7時までにすべての地区で解消されました。断水が続いていた呉市音戸町。17日午前9時すぎ、夫婦二人で暮らす家庭に行ってみると…。■住民「しっかりお湯も水も出る。午前6時くらいにトイレに行ったら自動で水が出て良かった良かったと。」呉市の音戸・倉橋地区で続いていた断水は、復旧工事が終わり約48時間ぶりに全て解消しました。■住民「これが普通だった、ありがた