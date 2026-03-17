県内の酪農業界は高齢化や後継者不足で農家の減少が深刻となる中、霧島市で約11年ぶりとなる新規就農者が誕生した。挑戦するのは、静岡県から移住した20代の前田さん夫妻。前田さんは元印刷会社勤務、妻のヴィオリスカさんは元保育士で、農業経験はなかったが酪農を志し、全酪アカデミーで技術を学んだ。実習中に逆子の分娩で母子を失う経験をし、命を預かる重さを痛感したという。酪農家が20年で200戸以上減る中、65