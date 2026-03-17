大規模災害の発生時、被災者にトイレを安心して利用してもらおうと、静岡市は「トイレカー」を新たに配備しました。 【写真を見る】静岡市に配備された災害時用の新たなトイレカー トイレのプライバシーを確保し、体調不良やストレスによる災害関連死を防ぐ狙いです。子どもから高齢者まで安心 多目的トイレやおむつ交換台も 2026年3月上旬、静岡市に配備された災害時用の新たなトイレカー。2025年5月