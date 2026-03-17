去年、輸出量も金額も急激に増えているこのグラフ、何かというと、抹茶などの粉のお茶です。世界的なブームとなっている抹茶ですが、販売店では問題も起きているようです。広島を訪れている外国人観光客に尋ねてみました。■外国人観光客Q.これ何かわかる？「MATCHA！」「MATCHA！」■イタリア人観光客Q.イタリアで抹茶は人気？「今はそう。ここ2～3年かな。私たちにとって新しいものなので、トライしてみようという人