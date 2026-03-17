県内では16日、鹿児島市の30代から40代の男女3人のはしかの感染が確認されました。患者は不特定多数の人と接触していて、鹿児島市が注意を呼びかけています。はしかの感染が確認されたのは鹿児島市の30代の男性1人と40代の女性2人です。3人は3月10日から14日に発熱し医療機関を受診。いずれも16日、県の遺伝子検査で陽性が確認されたということです。はしかは飛沫や接触などでうつり感染力が非常に強いとされています。県内