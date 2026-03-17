「オープン戦、巨人−ヤクルト」（１７日、東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が先発し、５回５安打２失点で降板した。直球主体の投球で最速は１４８キロ。一回、サンタナには１４６キロを左中間席へ運ばれた。四回はいずれも直球を連打されてピンチを招くと、赤羽に犠飛を許した。開幕まで１０日となったが、完全復活が期待される右腕の現状はどうか。巨人ＯＢの関本四十四氏は「今日は大城と組ませて、居直ったように直球、