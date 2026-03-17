社民党党首選をアピールする福島党首（中央）ら３候補＝１７日、長野県のＪＲ松本駅前任期満了に伴う社民党党首選（２１、２２日投票、２３日開票）に立候補した福島瑞穂党首（神奈川県連合代表、参院比例）ら３人による街頭演説会が１７日、ＪＲ松本駅前など長野県内で開かれた。各候補は党再建策を訴える一方で「再生の願いは一緒だ」と結束を強調。衆院選を巡っての亀裂がささやかれる中、党ゆかりの地で「党内融和の党首選」