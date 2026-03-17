時にはかわいらしくほのぼのと、また時にはインターネットのネタをすぐに具現化するかわいいフリー素材集「いらすとや」より、自分この井のいらすとやキャラクターを作ることができる「いらすとやメーカー」を準備していることが発表された。パーツを組み合わせて、自分好みのいらすとやキャラが作れる『いらすとやメーカー』準備中です公開をお楽しみに！ pic.twitter.com/C5D0ywJ3bu- いらすとや (@irasutoya) March 17, 2026Web