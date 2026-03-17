SNSを使ってうその株式投資取引のメッセージを送り、現金をだまし取ろうとした疑いで姫路市の男が逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、兵庫県姫路市の会社員の男(53)です。 姶良警察署によりますと、男は仲間と共謀して、今年1月下旬から2月中旬までの間に、姶良市の40代の男性に「投資会社から360パーセントの利益が出るプランに当選した。現金200万円を準備してください」などとLINE上で、複