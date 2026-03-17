海にまつわる民話をアニメーションにして、次の世代に伝えるプロジェクトが全国各地で行われています。鹿児島県内では、日置市に伝わる民話が初めてアニメ化されました。 『私たちにおさずけになった子どもだと。「おさず」と名づけ、大切に育てることにしました。おさずは、体の下半分が魚というめずらしい姿をしていました』 完成したのは4分30秒ほどのアニメで、日置市に伝わる「遠見番山の人魚」です。 「海ノ民話ア