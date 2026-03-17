メ～テレ（名古屋テレビ） 17日発表された公示地価で、岐阜県高山市の人気観光地が、商業地では全国9番目の上昇率となりました。 岐阜県は、住宅地がマイナス0.2％で、34年連続の下落でした。商業地はプラス0.6％で、3年連続の上昇です。 商業地の中で、「古い町並み」で知られる人気の観光地「高山市上三之町」はプラス24.9％で、全国9番目の上昇率でした。 インバウンドの回復傾向が続き、市内の中心部でホテルの