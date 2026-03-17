国が調査した全国の土地の価格＝地価が17日公表され、鹿児島県全体の平均変動率は34年連続でマイナスでした。 鹿児島市は住宅地・商業地ともに上昇し「二極化」が加速する一方、地方の中心部では下落幅が縮小する傾向も見られます。 県内の住宅地や商業地などを合わせた全体の平均地価は7万3400円で、平均の変動率は34年連続でマイナスでした。 県内の住宅地で最も地価が高かったのは鹿児島市西田2丁目16番で、1平方メー