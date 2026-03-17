メ～テレ（名古屋テレビ） 負ければ「王将」のタイトルを失います。藤井聡太六冠にとって正念場の王将戦七番勝負第6局が18日から地元愛知で始まります。 去年に続いて、藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が挑戦している今期の王将戦七番勝負。 名古屋での第6局を前に17日は対局室を訪れ、使う駒や対局環境などを確認しました。 藤井六冠は、2勝3敗でタイトル防衛には1敗もできない状況、大ピンチの「カド番」です。 「今