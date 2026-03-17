【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】比べる相手は常にイーロン・マスクや前澤友作クラス！ 高い志とすさまじい熱量 ヒカルさんと話していて感じるのは、とにかく目標が高いということです。ヒカルさんと一緒にいると、「イーロンクラスにならないとダメだ」とか、「前澤さんに比べたらまだダメ」とか「もっと稼ぎたい！このままじゃダメだ!!」といったことを、常に言葉にしています。これも本当にすごいなと思