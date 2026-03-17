3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズ就任を報告し、CM撮影の裏話や起用楽曲について語りました。 Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEが、黒眼鏡専門デザインレー