秋田市議会 最終日（17日） 秋田市の２月議会が閉会し、２０２５年に初当選した沼谷市長初めての当初予算案が可決されました。 秋田市２月議会は１７日最終日を迎え、一般会計の総額で１４４１億８千万円の２０２６年度当初予算案が賛成多数で可決されました。前の穂積市長時代の前年度と比べて４２億１千万円減りました。１１８事業のうち、長寿祝いや障害者アート活動支援など５９の事業を廃止し財源の見直しを図っ