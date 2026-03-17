ドル円１５９．１０近辺、ユーロドル１．１５１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は159.10近辺、ユーロドルは1.1510近辺で推移している。いずれも前日NY終値（ドル円159.07レベル、ユーロドル1.1505レベル）付近に落ち着いた格好。 ロンドン朝方にはNY原油先物が急上昇する場面があり、有事のドル買い反応を誘った。ドル円は159.49付近、ユーロドルは1.1466付近までドル高が進行した。