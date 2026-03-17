卓球女子で２０２１年東京五輪混合ダブルス金メダルの伊藤美誠（スターツ）が１４、１５日に自身の名を冠したジュニア大会「伊藤美誠杯ワールドチャレンジ」を長野・千曲市で開催した。男女計２２１人が参加。女子は中学２年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）が２連覇を飾った。「２連覇を達成することができて本当にうれしい。五輪で金メダルを取られた方が、目の前にいて下さってすごい。（大会開催に）とてもありがたいです」と声