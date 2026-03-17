秋田朝日放送 秋田市の２月議会が１７日閉会しました。この議会でも審議された新スタジアム問題はようやく３者協議がスタートする兆しが見えてきました。 【秋田市・沼谷市長】 「大前提としていま秋田市は３者協議には入っておりませんので」 秋田市の沼谷市長は１７日の記者会見で、依然としてスタジアム協議の交渉のテーブルについていない立場を示しました。 【沼谷市長】 「事業の成立性の根幹にな