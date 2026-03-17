◆オープン戦ソフトバンク―中日（１７日・みずほペイペイドーム）開幕ローテ入りが確実なソフトバンク・大関友久投手が６回１／３を１失点に抑える好投を見せた。先発のマウンドに上がると、１、２回を３者凡退の滑り出しを見せた。１４０キロ台中盤の力強い直球とフォークを主体に４回までに４三振を奪う投球。５回は先頭の福永に二塁打を打たれた。その後１死三塁としてから、石伊に右前適時打を運ばれて失点。それでも直