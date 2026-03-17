◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の鈴木大和外野手が２軍から参加する形で１軍オープン戦に参加。自慢の足でアピールした。５回２死一、三塁。一塁走者キャベッジの代走で出場。増田陸の初球でスタートを切り、捕手が送球せず盗塁が決まった。北海高、北海学園大を経て２１年育成ドラフト１位で入団。昨年は支配下登録され１軍で４試合に出場したが、今季から再び育成選手となった。同じ育成選手の