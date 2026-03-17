◆オープン戦ソフトバンク―中日（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・正木智也外野手が逆転３ランを放った。１点を追う７回１死一、三塁、この日２打数無安打だった正木が３打席目に入った。カウント１―１から大野の１４４キロ直球を強振すると、打球は右翼ポール際へ。そのままスタンドに着弾し、３ランで試合をひっくり返した。「長谷川コーチに、チャンスであっても１、２打席目の感覚を変えずにというアドバ