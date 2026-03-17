アドベンチャーワールドが１７日までに公式ＳＮＳを更新。「大人の階段、のぼり中。ちょっぴり背伸びしたおすましポーズ」のコメントとともに、昨年１１月に生まれたケープペンギンの最新の姿を投稿した。まるで「いらっしゃいませ」と言ってるかのような愛らしいポーズに「かわいすぎる」「反則ですね」の書き込みが相次いだ。