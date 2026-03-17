◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人が６回から守備を大シャッフルした。三塁のダルベックに代わり一塁に岸田が入り、一塁の増田陸が二塁、二塁の浦田が遊撃、遊撃の門脇が三塁に回った。岸田行倫捕手は１５日の日本ハム戦の試合前から一塁の練習を本格的に始め、この日も試合前の守備で一塁に入っていた。一、三塁を守れるリチャードが左手骨折で離脱し、泉口もコンディションを考慮して２試合スタメ