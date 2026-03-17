中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月17日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、中国はイラン、ヨルダン、レバノン、イラクの4カ国に対する緊急人道支援の提供を決定したと発表し、現地の人々が直面する人道危機の緩和に役立つことを期待していると述べた。また、中国は引き続き和平と停戦の促進に尽力し、地域の平和と安定の早期回復を進め、人道危機のさらなる拡大を回避していくと表