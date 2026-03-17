沖縄県辺野古沖で船が転覆し、高校生らが死亡した事故。生徒たちが通う高校が17日に会見し、経緯などを説明しました。みえてきた安全管理上の問題点は？■事故調査調整官「小さい船に結構な人数が」陸地にあげられた2隻の小型船、「平和丸」と「不屈」。記者「調査官2名が『不屈』の調査をしています」運輸安全委員会は17日、船舶事故と認定し、船の調査を開始しました。運輸安全委員会事故調査調整官山崎二郎氏「小さい船に結