◇プロ野球 オープン戦西武-楽天(17日、ベルーナドーム)楽天先発の前田健太投手が6回をわずか1安打に抑える好投を見せました。アメリカから11年ぶりに日本球界に復帰した前田投手。この日の初回、変化球を巧みに投じ西武打線を三者凡退に抑える立ち上がりを見せます。2回以降も相手打線に的を絞らせず、4回までパーフェクトピッチングを披露します。しかし5回、西武の先頭・林安可選手にこの日初ヒットを許します。それでも次打者