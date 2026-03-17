◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が小結・若元春（32＝荒汐部屋）を力強く寄り倒して勝ち越しを決めた。会心の相撲だった。「集中しながらやった。（相手が）何かやってくるかなとかいろいろ考えたけど、自分の相撲を取り切ろうと思った」と立ち合いで張り差し。右が入り、前進して若元春を力強く寄り倒した。「気付いたら土俵際だった。出足は悪くない」と手