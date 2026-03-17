政府は17日午後、緊迫化する中東情勢をめぐりNSC＝国家安全保障会議の4大臣会合を開催しエネルギーの安定供給などについて議論しました。会合には、高市総理のほか木原官房長官や茂木外務大臣、小泉防衛大臣らが出席しました。アメリカのトランプ大統領は、事実上、封鎖されているホルムズ海峡での船舶の護衛のため、日本などに艦船の派遣を求めています。高市総理が訪米し、19日に日米首脳会談を控えるなか、日本として法律の範囲