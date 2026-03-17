会談に臨む高市首相（右）と日本維新の会の吉村代表＝17日午後、国会高市早苗首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村洋文代表は17日、国会内で会談し、衆院議員定数削減を巡り、早期に与党案を取りまとめ、特別国会に議員立法として法案を提出して成立を目指す方針を確認した。自民党の鈴木俊一幹事長が記者団に明らかにした。吉村氏は記者会見で「45議席を削減する法案を出すことで合意をした」と説明した。一部野党が「多様な