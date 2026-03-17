シンガーソングライターの松山千春（70）が15日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗れた日本代表「侍ジャパン」について思いを語った。日本がベネズエラに敗れてから約8時間後の放送ということで「まだムシャクシャした気持ちが残ってましてね…何で負けたんだろう？みたいな」と吐露。「正直言ってパワーとスピードが違ったなあ。ベネズ