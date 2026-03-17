韓国の安圭伯国防相は17日、ホルムズ海峡への艦船派遣について、「いくつかの検討を行っている」と明らかにしました。安国防相は国会の国防委員会で、与野党議員からの質疑に対し、「アメリカから公式な要請は受けていない」と説明しました。そのうえで、「内部でいくつかの検討を行っているが、現時点で公開すべき内容ではない」と述べています。一方、与党・共に民主党の鄭清来代表は、「軍がかなり危険にさらされる。慎重を期す