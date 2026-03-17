千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。3月15日（日）の同番組では、昨年のM-1ファイナリストがまさかの“大暴言”を吐く一幕があった。©AbemaTV,Inc.今回は、口喧嘩が一番強いコンビを決める企画「第4回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。第1回・第2回王者のひつじねいり、前回大会優勝のリンダカラー∞をはじめ、豆鉄砲、『M-1グランプリ2025』ファイナリ