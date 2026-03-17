土地取引の目安となる価格＝地価が発表されました。平均変動率は、香川県が35年ぶりのプラスとなっています。 香川県全体の平均変動率は0.1%で、35年ぶりにプラスとなりました。住宅地の最高価格は高松市番町3丁目で、1平方メートルあたり30万7千円と前の年より4.1%上昇しています。また、商業地で、最も価格が高かったのは高松市磨屋町で、1平方メートルあたり48万6千円と前の年と比べて3.6%の上昇です。評価をした