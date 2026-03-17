hitomiが、リライトされた歌詞で自身の代表曲を再歌唱する“Re:light Project”の第2弾「体温（蹲）」のPVを公開した。 （参考：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ古市憲寿が歌詞を読み解く） 本作は、過去に発表してきた数々のMVの中で歌うhitomiが、次々にリップシンクしていく映像作品。映像には、1994年から2015年までにリリースされた25曲が使用されている。 本楽曲の歌詞の