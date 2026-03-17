シニアが相続などの悩みを専門家に無料で相談できるイベントが岡山市北区で開かれました。 一般社団法人「岡山シニアライフサポート協会」が岡山市北区で開いた相続無料相談会です。シニアが抱える悩みに寄り添おうと去年（2025年）から2か月に1回実施されています。参加者は、なかなか人には相談しづらい遺品整理や相続税、墓じまいの方法などについて、税理士や司法書士といった専門家から助言を受けていました。（一般社