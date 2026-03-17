原因は自分にある。が、初のアリーナツアー『ARENA TOUR 2026 仮ノ現（読み：カリノウツツ）』を6月より開催する。 （関連：原因は自分にある。「パラノイドランデブー」という新たな武器を手に向かう先は？訪れた“成熟の季節”を紐解く） 本情報は、本日3月17日に埼玉 大宮ソニックシティ 大ホールにて行われたツアー『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』の初日公演にて発表されたもの。 本