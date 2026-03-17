（台北中央社）英国のリアム・フォックス元国際貿易相は16日、環太平洋経済連携協定（TPP）には中国との均衡を図る狙いがあるとし、加入権に対する影響力を中国に持たせるべきでないとの考えを示した。台北市内で同日開幕した国際フォーラム「玉山論壇」に合わせ、外交部（外務省）が午後に開いた記者会見で述べた。台湾は2021年にTPPへの加入を申請したが、いまだに加入審査の作業部会が設置されていない。これに対してフォックス