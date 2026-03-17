東京ヤクルトスワローズが3月14日、Xを更新。昨季限りで現役を引退し、二軍打撃コーチを務める川端慎吾（38）の写真を投稿した。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 「#川端慎吾選手20年間の現役生活お疲れ様でした」と投稿されたのは、ベンチで誇らしげにカメラを見つめる川端の写真。川端は14日に開催されたヤクルト-オリックス戦で引退試合に出場