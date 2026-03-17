オーストラリア女子代表は現地３月17日、自国で開催されている女子アジアカップの準決勝で中国女子代表と対戦。物議を醸す判定が、試合の流れを大きく左右した。オーストラリアが先制して迎えた26分、味方のスルーパスに反応した中国のジャン・リンヤンがペナルティエリア内に侵入。GKのマッケンジー・アーノルドとの接触で転倒した。主審はGKアーノルドにイエローカードを提示し、中国にPKを与える。VARが介入するも、判定