地元プロスポーツクラブの公式スーツを手がけるショップが登場です。 アミュプラザ長崎本館に17日に期間限定でオープンした、「WESTORY」。 松浦市、平戸市、佐々町の3つの縫製メーカーが合同で設立したブランドです。 約100種類の生地からオーダーメイドのスーツを作ることができます。 実は、このブランド…。 サッカーJ1 V・ファーレン