●バトンズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月21日 事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の 企画・開発・運用 仮条件決定日：4月2日 想定発行価格：660円 上場時発行済み株式数：462万2300株 公募：31万株 売り出し：35万2500株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万9300株 ブックビルディング期間：4月6日～