3月17日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更―――――――――――― ユニシアホールディングス [東証Ｓ]決算月【11月】3/17発表 実施回数を年1回→年2回（5月末と11月末）に変更し、保有株数に応じて2000～8000円相当の食事優待券をそれぞれ贈呈する。実質倍増。優待券の有効期限は6ヵ月に短縮