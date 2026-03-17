広島で被爆死した米兵捕虜の調査で知られる森重昭さんが、3月14日に88歳で亡くなりました。平和のために捧げた森さんの生涯を振り返ります。2016年、広島を訪れた米・オバマ大統領と対面した森重昭さん。 ■森重昭さん「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたいと。」12人の米兵捕虜が、自分の国が落とした原爆の犠牲になったという事実。自身も被爆者である森さんは、会社員として働きながら、たった