3月16日、女優の石田ゆり子がInstagramを更新。女優の板谷由夏とともに、中国出身の女性料理研究家ウー・ウェン氏と水餃子作りの様子を公開し、ファンから歓声があがっている。石田は《少し前の夕べ。ゆかちゃんとともにウーウェンさんの美味しいご飯をいただきに行ってまいりました。》などとつづり、ウー氏から水餃子の包み方を教わる動画などを公開。続けて《お料理のプロをわたしは心から尊敬する。中国式の水餃子の包みか