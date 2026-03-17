やはり『報道特集』（TBS系）での発言が尾を引いているのかーー。山本恵里伽アナのラジオ番組の“急転直下”の降板が話題だ。「山本アナは『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）を2022年4月から担当してきましたが、3月15日放送のエンディングで突然、3月いっぱいでの卒業を発表。『話を聞いたのは3月に入ってから』と明かし、今月に入って急きょ決まった人事だったといいます。しかも最後の出演は22日で、実質残り1回のみと