3月16日、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のスペシャルトークイベントが、NHK大阪放送局で開催された。ヒロイン・トキ演じる郄石あかりや、夫・ヘブン役のトミー・バストウなど、主要キャラが勢揃いしたのだが、へブン役の“激変”ぶりが話題を呼んでいるようだ。「トミーさん演じるヘブン先生といえば、長めの髪とふさふさの口ひげ、猫背がトレードマークでした。役柄にリアリティをもたせるため、あの豊かな