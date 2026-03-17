中国メディアの快科技によると、中国の人型ロボットメーカー、銀河通用機器人（Galbot）はこのほど、清華大学の研究チームと共同で、世界初となる完全自律の人型テニスロボットを発表した。このロボットは、身長1．75メートルで、不完全な人間の動作データから運動能力の高い人型ロボットにテニスのスキルを学習させる「LATENT」を搭載。両眼視覚により時速50キロで飛んでくるボールを0．1秒で捉え、フォアハンドの成功率は90．9％